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фото: sputniknewslv.com

Предприятие Ilgezeem планирует выпускать квас под названием Mežabrālis. Об этом порталу Sputnik сообщила представитель компании Илзе Липсберга.

На вопрос, не боится ли предприятие потерять русскоязычных потребителей, которые не захотят покупать продукт с таким неоднозначным названием, в Ilgezeem планируют ответить позже. Фото будущих этикеток напитка Mežabraļu kvas прислал в редакцию Sputnik работник предприятия, по понятным причинам пожелавший остаться анонимным.

"Ильгуциемский завод собирается выпускать вот такой квас. Как мы, работники, будем смотреть в глаза своим родным после этого"! — Эмоционально прокомментировал он иллюстративный ряд, озаглавив его "имидж ничто — жажда наживы — все"!

Между тем, как отмечает портал, патриотизм сегодня востребован, враг на пороге, нужно быть готовым постоять за родину. Заказ на подобный квас вполне мог бы поступить и от Минобороны страны.

Напомним, что в середине лета на официальной странице НАТО в Twitter был опубликован трейлер фильма на английском языке "Лесные братья. Битва за Балтию" о том, как национальные партизаны боролись за независимость Балтийских стран против СССР.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя ролик, заявил, что в лице НАТО Россия имеет дело с "наследниками гитлеровских недобитков". По его мнению, в странах Североатлантического альянса окончательно обнаглели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю. В восьмиминутном видео участники вооруженных формирований, которые активно боролись с советской властью в 1940–1950-х годах на территории Эстонии, Латвии и Литвы, изображаются героями и освободителями. В записи также анонсируется посвященный им фильм.