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Военными учениями "Запад 2017" Россия хочет запугать Балтийские страны и их союзников, продемонстрировав свою мощь и силу, чего в известной мере и добилась, заявил сегодня в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

Российско-белорусские военные учения "Запад 2017" по объему - крупнейшие в Европе, причем по содержанию они направлены не на оборону, а на нападение, отметил он.

"Разумеется, это вызывает подозрения и опасения, но я не хотел бы преувеличивать и говорить, что это своего рода угроза военной акцией против стран Балтии, что невозможно, поскольку она была бы нападением на НАТО, которая определенно намного сильнее, чем Россия", - сказал Сартс.

Он считает, что этими учениями Россия хочет запугать страны Балтии и их союзников, говоря таким образом - "Не делайте то, что нам не нравится", и в известной мере Россия своей целим достигла.

Активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад" будет проходить с 14 по 20 сентября.