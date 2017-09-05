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Латвия заняла 50 место в рейтинге самых гостеприимных стран мира. Об этом сообщается на портале Passport Index.

Рейтинг состоит из 103 позиций, который составлялся на основе того, граждан скольких стран конкретное государство может пустить без визы, оформить им визу по прибытию или же выдать электронное разрешение на въезд.

Лидером списка является африканская страна Коморы. На второй позиции оказались Кабо-Верде и Доминика. Замыкает тройку Палау.

Латвия разделила 50 место с такими странами, как Франция, Италия, Кипр, Мальта, Чили, Греция, Норвегия, Финляндия, а также Чехия, Болгария, Польша, Литва и Эстония.

Всего в списке 103 места, из чего следует, что Латвия входит в первую половину гостеприимных стран.

Источник: Passportindex.org