Госполиция проводит "операцию" по освобождению заложников (1)
Общество | 5 сентября 2017 года, 12:10
Сегодня, 5 сентября, в тихом центре Риги состоятся организованные Госполицией учения, в ходе которых, в приближенных к реальности обстоятельствах, антитеррористическое подразделение Госполиции "Омега" в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами проведут тренировку по освобождению заложников.
Госполиция предупреждает жителей, что для учений выбран промежуток времени с 12.00 – 14.00 и место в Риге, на улице Виландес, на участке от улицы Видус до Элизебетес.
На время учений на этом участке на некоторое время будет ограничено движение транспорта и пешеходов.
Госполиция призывает жителей отнестись с пониманием к кратковременному ограничению движения и приносит извинения за доставленные неудобства.
фото Госполиции
Вроде террористы заложников не берут. Может лучше тренироваться по предотвращению тер актов?
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