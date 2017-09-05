Общество |

Сегодня, 5 сентября, в тихом центре Риги состоятся организованные Госполицией учения, в ходе которых, в приближенных к реальности обстоятельствах, антитеррористическое подразделение Госполиции "Омега" в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами проведут тренировку по освобождению заложников.

Госполиция предупреждает жителей, что для учений выбран промежуток времени с 12.00 – 14.00 и место в Риге, на улице Виландес, на участке от улицы Видус до Элизебетес.

На время учений на этом участке на некоторое время будет ограничено движение транспорта и пешеходов.

Госполиция призывает жителей отнестись с пониманием к кратковременному ограничению движения и приносит извинения за доставленные неудобства.

фото Госполиции