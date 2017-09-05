Общество |

AS Latvijas dzelzceļš продолжает летнюю социальную кампанию о безопасности и использовании мобильных технологий вблизи железной дороги "Брось телефон и живи". LDz приглашает всех желаниющих присоединиться и стать новым голосом кампании. Узнать подробнее об акции можно на сайте atmettelefonu.lv.

Как отмечает председатель LDz Эдвин Берзиньш, использование различных инновационных гаджетов - тренд неплохой, но отнимает много внимания, а оно крайне необходимо близ железнодорожных путей.

С начала года в Латвии на железной дороге произошел уже 21 несчастный случай, травмированы 23 человека, 15 из них погибли.

В 2016 году в Латвии на железной дороге зарегистрировано 28 несчастных случаев, в которых пострадали 28 человек, в том числе 24 погибли.

LDz сообщает, что с 2010 года количество несчастных случаев на железной дороге и погибших удалось сократить примерно наполовину.

Добавим, что в ходе акции проводятся различные информационные и образовательные мероприятия с тем, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам безопасности.