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Спасателям придется заплатить за испорченный во время вызова газон (+ОПРОС) (6)

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Общество | 5 сентября 2017 года, 13:30

Административный суд Елгавы удовлетворил иск Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) против Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Согласно постановлению суда, организация должна будет заплатить за испорченные во время спасательных работ пешеходную дорожку и газон, пишет nra.lv.

JNĪP и ГПСС подробности дела не раскрывают.

Тем временем в суде пояснили, что суть претензии состояла в том, что сотрудники ГПСС передвигались по зеленой зоне и бетонной дорожке у жилого дома по адресу Астеру, 16 на специализированной машине.

Суд постановил, что в результате противозаконных действий спасателей было сломано ограждение, испорчена пешеходная дорожка и газон. ГПСС обязан выплатить в качестве компенсации 629 евро.

Представитель службы Даме Бирзиня отметила, что в этом случает сотрудники ГПСС проводили работу по спасения и действовали согласно нормативным актам.

ГПСС планирует обжаловать решение суда.

Комментарии 6
Патриот 2 часа назад
Вместо благодарности наезд. Просто так спасатели не приезжают, так что как бы там ни было, они сделали свою работу и уехали. Возможно по другому вызову. Штраф в любом случае пусть останется на совести типа потерпевших. Позорище!!!! Спасателям в любом случае спасибо, прошёл через это.
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..1 час назад
Бред какой-то..
Любые спасательные работы - это форс-мажорные обстоятельства и действия по их ликвидации.
Ладно Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde по свински поступило, подав иск, но судья???
Похоже, два с половиной класса ЦПШ..
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ёклмн1 час назад
Это называется,по моему,чётко и ясно --- денежку любыми путями...,а ещё проще и понятливее --- идиотизм! Это форс-мажор...
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