Спасателям придется заплатить за испорченный во время вызова газон (+ОПРОС) (6)
Административный суд Елгавы удовлетворил иск Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) против Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Согласно постановлению суда, организация должна будет заплатить за испорченные во время спасательных работ пешеходную дорожку и газон, пишет nra.lv.
JNĪP и ГПСС подробности дела не раскрывают.
Тем временем в суде пояснили, что суть претензии состояла в том, что сотрудники ГПСС передвигались по зеленой зоне и бетонной дорожке у жилого дома по адресу Астеру, 16 на специализированной машине.
Суд постановил, что в результате противозаконных действий спасателей было сломано ограждение, испорчена пешеходная дорожка и газон. ГПСС обязан выплатить в качестве компенсации 629 евро.
Представитель службы Даме Бирзиня отметила, что в этом случает сотрудники ГПСС проводили работу по спасения и действовали согласно нормативным актам.
ГПСС планирует обжаловать решение суда.
Любые спасательные работы - это форс-мажорные обстоятельства и действия по их ликвидации.
Ладно Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde по свински поступило, подав иск, но судья???
Похоже, два с половиной класса ЦПШ..