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Административный суд Елгавы удовлетворил иск Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) против Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Согласно постановлению суда, организация должна будет заплатить за испорченные во время спасательных работ пешеходную дорожку и газон, пишет nra.lv.

JNĪP и ГПСС подробности дела не раскрывают.

Тем временем в суде пояснили, что суть претензии состояла в том, что сотрудники ГПСС передвигались по зеленой зоне и бетонной дорожке у жилого дома по адресу Астеру, 16 на специализированной машине.

Суд постановил, что в результате противозаконных действий спасателей было сломано ограждение, испорчена пешеходная дорожка и газон. ГПСС обязан выплатить в качестве компенсации 629 евро.

Представитель службы Даме Бирзиня отметила, что в этом случает сотрудники ГПСС проводили работу по спасения и действовали согласно нормативным актам.

ГПСС планирует обжаловать решение суда.