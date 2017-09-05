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Пропавший 3 сентября в Зиепниеккалнсе пенсионер найден в Риге, в больнице Страдиня и уже находится в безопасности, в кругу семьи, сообщает в своем аккаунте в социальной сети Facebook поисковая организация Bezvests.lv.

Мужчина 83 лет, рижанин, много лет страдающий провалами в памяти и другими растройствами, в воскресенье был на несколько часов вынужденно оставлен родными дома на попечение 12-летнего внука.

Пока остальные члены семьи отправились собирать урожай овощей на садово-огородном участке, дедушка с внуком вышли погулять во двор многоэтажного дома в Зиепниеккалнсе. Внук гонял мяч с друзьями, дедушка дышал воздухом на лавочке неподалеку. И вдруг пропал.

Внук увлекся игрой в футбол и не сразу заметил отсутствие деда. Поиски во дворе и ближайших окрестностях ничего не дали. Сообщил родителям. Но и после их возвращения пропавшего не удалось найти.

Далее семья принялась обзванивать больницы - тоже безрезультатно.

Параллельно обратились и к волонтерам Bezvests.lv. Круглосуточный справочный телефон, по которому раньше можно было довольно быстро узнать, не доставлен ли человек в ближайшие сутки в больницы, как оказалось, больше не работает: теперь, чтобы в вечернее время выяснить, в какой больнице лежит человек, приходится обзванивать все стационары.

"Это очень неудобно, телефонов разных больницах много, неясно, по какому номеру звонить, да и трубку далеко не везде берут сразу", - сетует Ивета, невестка пропавшего.

"В итоге дочь целый час не могла дозвониться до приемного покоя больницы им.Страдиня из другой больницы. Трубку никто не поднимал. Пока мы безуспешно дозванивались, добровольцы Bezvests.lv уже приехали к нам во двор, и кинологи с собакой начали поиск нашего дедушки. Большое спасибо им за оперативность и отзывчивость!", - говорит Ивета.

"Особенно долго искать не пришлось. Мы с Гунтисом и нашей поисковой собакой бладхаундом Доре только взяли след пропавшего и прошли по двору, как родные сообщили, что дедушка нашелся! И как раз в той самой больнице, куда они никак не могли дозвониться - в больнице имени Страдыня", - рассказала руководитель кинологичеcкой cлужбы Bezvests.lv Лайла Скроделе,.

Сын пропавшего мужчины тут же поехал в больницу, но забрать заплутавшего дедушку оказалось не так-то просто. Чтобы убедиться, что в больнице именно он, родным предложили взять номерок и подождать очереди в больничной регистратуре приемного покоя.

"К деду меня сразу не пустили, такой порядок. Все это время я сидел и переживал, что там с ним? Ведь у него провалы в памяти, и он порой теряется в пространстве и времени. Очередь дошла где-то через полчаса. Когда меня к нему пустили, выяснилось, что с ним все более или менее в порядке - оказалось, что дедушка сам назвал медикам имя и фамилию - поступил в стационар под своим именем. Даже не пришлось опознавать", - рассказал родственник.

Пока мы его разыскивали по больницам, медики успели взять анализы и сделать серьезное обследование - томографию мозга.

А задержали его, как выяснилось, полицейские, в Ильгюциемсе, куда он, по старой памяти, поехал в свою бывшую квартиру. Но ключей от квартиры у него не было, так что попасть в нее он не смог и потерянно бродил вокруг дома.

Дедушка выглядел ослабленным и беспомощным, не смог толком сказать, где он живет сейчас, и полицейские Курземского района решили доставить его в больницу.

На сей раз все обошлось - это один из удачных cлучаев в практике Bezvests.lv, когда человек в кратчайшее время найден и возвращен в семью.

Но вопросы, как пишет поисковая организация, остались. Чтобы ситуация не повторилась, на будущее каждой из сторон нужно делать выводы - больнице было бы неплохо наладить систему оповещения родных о доставленных людях, реагировать на звонки.

Родственникам - внимательнее следить за своим близким с проблемами ориентации, обеспечить его медальоном или браслетом с телефоном родных и адресом. Это значительно ускорит поиски заблудившегося человека и при очередных провалах в памяти упростит его идентификацию.