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У пользователей LMT пропал мобильный интернет (ОБНОВЛЕНО) (3)

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Общество | 5 сентября 2017 года, 17:26

Пользователи оператора сотовой связи LMT в Латвии сегодня пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Информацию о неполадках подтвердили и в самой компании.

"В отдельных местах возможны перебои в работе интернета. Работаем над устранением неполадок", - сказано в сообщении LMT в Twitter.

Обновлено: около 17:40 интернет заработал.

Комментарии 3
Местный 17 минут назад
Обычно такого не бывает.
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ёклмн27 минут назад
Уже есть!!! Спасибо за оперативность!
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Денис Сацук1 час назад
уже работает
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