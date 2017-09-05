У пользователей LMT пропал мобильный интернет (ОБНОВЛЕНО) (3)
Общество | 5 сентября 2017 года, 17:26
Пользователи оператора сотовой связи LMT в Латвии сегодня пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Информацию о неполадках подтвердили и в самой компании.
"В отдельных местах возможны перебои в работе интернета. Работаем над устранением неполадок", - сказано в сообщении LMT в Twitter.
Atsevišķās vietās Latvijā šobrīd iespējami interneta darbības pārtraukumi. Strādājam pie risinājuma.— Mans LMT (@mansLMT) 5 сентября 2017 г.
Обновлено: около 17:40 интернет заработал.
Обычно такого не бывает.
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Уже есть!!! Спасибо за оперативность!
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уже работает
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