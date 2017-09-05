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Пользователи оператора сотовой связи LMT в Латвии сегодня пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Информацию о неполадках подтвердили и в самой компании.

"В отдельных местах возможны перебои в работе интернета. Работаем над устранением неполадок", - сказано в сообщении LMT в Twitter.

Atsevišķās vietās Latvijā šobrīd iespējami interneta darbības pārtraukumi. Strādājam pie risinājuma. — Mans LMT (@mansLMT) 5 сентября 2017 г.

Обновлено: около 17:40 интернет заработал.