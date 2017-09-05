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Жительница Елгавы Ольга, собирая в лесу в окрестностях Валки грибы, обнаружила огромный боровик, пишет портал jelgavniekiem.lv.

В воскресенье, 3 сентября женщина отправилась в Валкский лес за грибами. Длинный путь и долгая хотьба по лесу не были напрасными - женщина насобирала целую корзину боровиков.

Однако один из грибов поразил своим размером - его вес составил 970 граммов. Женщина охотно побелилась фотографиями своего "улова" в соцсети Facebook.

фото jelgavniekiem.lv