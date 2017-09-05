Елгавчанка нашла "гриб мечты" весом в 1 кг (8)
Общество | 5 сентября 2017 года, 19:44
Жительница Елгавы Ольга, собирая в лесу в окрестностях Валки грибы, обнаружила огромный боровик, пишет портал jelgavniekiem.lv.
В воскресенье, 3 сентября женщина отправилась в Валкский лес за грибами. Длинный путь и долгая хотьба по лесу не были напрасными - женщина насобирала целую корзину боровиков.
Однако один из грибов поразил своим размером - его вес составил 970 граммов. Женщина охотно побелилась фотографиями своего "улова" в соцсети Facebook.
фото jelgavniekiem.lv
Источник: nra.lv
Находил чуть меньше,шляпка закрыла дно ведра и большая ножка.Червей ноль.Не взешивал.
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Ахренеть! - Дайте две! )))
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Счастье грибника.
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