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Елгавчанка нашла "гриб мечты" весом в 1 кг (8)

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Общество | 5 сентября 2017 года, 19:44

Жительница Елгавы Ольга, собирая в лесу в окрестностях Валки грибы, обнаружила огромный боровик, пишет портал jelgavniekiem.lv.

В воскресенье, 3 сентября женщина отправилась в Валкский лес за грибами. Длинный путь и долгая хотьба по лесу не были напрасными - женщина насобирала целую корзину боровиков.

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Однако один из грибов поразил своим размером - его вес составил 970 граммов. Женщина охотно побелилась фотографиями своего "улова" в соцсети Facebook.

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фото jelgavniekiem.lv

Источник: nra.lv
Комментарии 8
Люблю грибочки57 минут назад
Находил чуть меньше,шляпка закрыла дно ведра и большая ножка.Червей ноль.Не взешивал.
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Ржунимагу1 час назад
Ахренеть! - Дайте две! )))
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Antonina Volohova1 час назад
Счастье грибника.
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