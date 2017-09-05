Общество |

Родители с детьми и другие посетители торгового центра Domina шокированы отношением сотрудников магазина Sportsdirect, которые не пускают внутрь клиентов с торговыми тележками. Об этом пишет la.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

В редакцию программы поступило несколько жалоб на магазин Sportsdirect в торговом центре Domina.

"Отправились с семьей за покупками в торговый центр Domina. Вначала закупились в Maxima, затем пошли в Sportsdirect. Пока муж со старшим ребенком искали себе обувь, я с двумя малышами смотрела другие товары. Внезапно ко мне подбежал сотрудник и сообщил, что в магазин нельзя заходить с тележкой из Maxima. Таким образом, вместе с девятимесячным младенцем и еще одним ребенком я должна была выйти из магазина. У входа заметила еще одну семью с ребенком, который сидел в детском автомобиле с корзиной из Maxima. Их тоже не пустили", - рассказала программе Синтия.

Проведенный журналистами Bez Tabu эксперимент подтвердил - маму с ребенком, который сидит на тележке из продуктового магазина, в Sportsdirect не пускают. На вопрос о причинах такого запрета сотрудница ответить не смогла, отметив, что об этом информирует наклейка на витрине магазина, а также что "не она это придумала, а руководство".

Представитель руководства магазина объяснил запрет тем, что в помещении очень узкие проходы.

"Магазин не предусмотрен для того, чтобы по нему передвигались с большой тележкой. Есть места, где проехать просто невозможно. Многие клиенты недовольны тем, что люди приходят с тележкой, так как не могут пройти. А наплыв посетителей здесь ежедневно очень большой", - рассказал он.

Впрочем, как отмечает программа, опрошенные посетители Sportsdirect сказали, что женщина с тележкой им не мешает.