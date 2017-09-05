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Водитель Службы неотложной медицинской помощи наглядно продемонстрировал другим участникам дорожного движения, как, уступив дорогу "неотложке", можно спасти жизнь человека, и поблагодарил всех за отзывчивость, пишет LA.

Эгилс Букшс разместил в своем аккаунте в социальной сети Facebook кадры из видеорегистратора машины Службы неотложной медицинской помощи, указав насколько большое значение имеет тот метр, который уступают автоводители, отъезжающие на обочину дороги.

"Обычно мы ругаем автоводителей, так как те не уступают дорогу. На этот раз хочу поблагодарить их за своевременно отданный 1 метр участка дороги. Выходит, ваш отданный мне 1 метр или своевременное торможение позволило мне, как шоферу "скорой", доставить тяжелобольную пациентку в больницу. Для вас этот 1 метр ничего не стоит, тогда как для больного это может быть жизненно важным вопросом. Надеюсь на вашу дальнейшую отзывчивость и понимание. Спасибо!", - написал Эгилс.