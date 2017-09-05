В связи с нарушениями, выявленными в результате служебной проверки, уволился отстраненный от должности начальник полиции самоуправления Даугавпилса Владимир Гудаковский, сообщил мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс.

Заявление об увольнении мэр подписал.

В конце июня проверку действий Гудаковского инициировал свергнутый с должности мэра Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие"). Он также подписал распоряжение об отстранении Гудаковского на три месяца. В это время ему запрещалось появляться на работе и выполнять должностные обязанности.

Гудаковский свою отставку комментировать не стал. И.о. начальника полиции самоуправления Даугавпилса назначен Каспар Кикутс.

Как уже сообщалось, служебная проверка в отношении временно отстраненного начальника Муниципальной полиции Даугавпилса завершилась 28 августа. В результате ее выявлено множество нарушений в работе учреждения. В своем заключении рабочей комиссией было предложено уволить Гудаковского с занимаемой должности.

Как пишет Gorod.lv, Элксниньш поинтересовался, планирует ли нынешнее руководство думы потребовать у Гудаковского вернуть 11 000 евро, которые были выплачены ему сверхурочными без каких-либо оснований в 2015-2017 г., фактически доплачивая от 300 до 600 евро каждый месяц.

Эйгимс сообщил, что сегодня утром Гудаковский написал заявление об уходе по собственному желанию, которое он подписал. По его словам, новое руководство не намерено обращаться в суд с целью взыскания необоснованно выплаченных средств.

Фото: gorod.lv