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Группа социальной сети Facebook "Поможем друг другу" оказала поддержку 440 детям в подготовке к школе, сообщает NRA со ссылкой на страницу сообщества в Facebook.

Группа отзывчивых людей помогла ребятишкам, родители которых сами не в состоянии приобрести нужные для школы вещи - письменные принадлежности, пеналы, ранцы, одежду и др.

"Проект "Подготовим детей к школе" завершился грандиозно - 440 детей получили поддержку. С одной стороны это заставляет улыбнуться, с другой - такова реальность в нашем государстве. Но все вместе мы сделали это", - написал координатор группы Эдийс Пипарс.

По его словам проект сблизил многих людей в благом деле и дал понять, что надежда и любовь все еще существуют.

"И в этом моя огромная радость, вместе мы делаем большую работу. Не всегда необходимо делать большие дела, можно делать и маленькую работу, но с большой любовью. Спасибо каждому, кто был вместе в мыслях и в работе. Без вас эта работа была бы невозможна", - поблагодарил всех координатор.

Пользователи соцсети, в том числе и те, кому была оказана помощь, откликнулись на это сообщение словами благодарности.

"Слезы наворачиваются от счастья. Это на самом деле здорово, что у нас в стране есть такие отзывчивые люди. Спасибо всей команде, которая смогла помочь моим девочкам подготовиться к школе. Жаль, что наше правительство не видит, в каком плачевном состоянии находится наша Латвия, и не делает ничего, чтобы ситуация улучшилась, а лишь топит глубже нашу любимую Латвию...Однако, ясно одно, что с такими хорошими людьми, как ваша команда, Латвия не пропадет", - пишут пользователи.