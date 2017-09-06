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ФОТОГАЛЕРЕЯ: как спецназ Omega освобождал заложников (3)

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Общество | 6 сентября 2017 года, 07:08

В тихом центре столицы накануне были проведены учения, в ходе которых, в приближенных к реальности обстоятельствах, антитеррористическое подразделение Госполиции "Омега" в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами успешно провело тренировку по освобождению заложников.

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Как информировала представительница Госполиции Илзе Юревица, целью учений было не только усовершенствовать навыки в разрешении кризисной ситуации, но и проверить возможности реагирования антитеррористического подразделения Госполиции в разрешении кризиса с захватом заложников.

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Учения были проведены в одном из жилых зданий, куда по легенде учений попали двое злоумышленников, которые захватили в заложники трех гражданских лиц. Учения закончились успешным освобождением жертв преступления и задержанием виновных.

Начальник бюро оперативного управления Госполиции Эдгарс Перийс остался доволен подопечными.

"Целью этих учений было проверить возможности реагирования Госполиции в кризисной ситуации, а также определить, что еще можно улучшить, не рискуя при этом жизнями людей в реальной ситуации, а обучаться в безопасной и максимально приближенной к реальности среде. Во время таких учений отрабатываются не только тактические навыки в разрешении кризисной ситуации с заложниками, но и способности других подразделений Госполиции реагировать и руководить ресурсами", - сказал Перийс.

Госполиция благодарит местных жителей за проявленное терпение и понимание, несмотря на те неудобства, которые возникли во время проведения учений.

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фото: Госполиция

Комментарии 3
Как работала Омега1 час назад
Первыми шли доблестные сотрудники Центра Государственного Языка - они определяли, кто из заложников использует язык без ошибок, и кого нужно спасать в первую очередь, а кем можно пожертвовать. Вторыми шли сотрудники налоговой - они определили, кто заплатил налоги и на кого государство будет тратить деньги и освобождать и при необходимости оказывать медицинскую помощь, а кому нет. Третьими шли сотрудники пенсионного фонда, которые вычеркнули из списков спасаемых людей преклонного возраста, чтобы не платить им пенсии. Министерство здравоохранения вычеркнуло тех, кто часто болеет и тратит ресурсы государства на лечение. По результату работы всех вышеперечисленных ответственных товарищей были вызваны социальные службы и судебные приставы, которые принялись описывать имущество заложников и изымать их детей в связи с грядущей потерей кормильцев. Омега была отправлена домой - вместо них вызвали капеллана лютеранской церкви и строителей - строители замуровали двери и окна, пока капеллан отслужил панихиду. Захватчики были посмертно представлены к ордену 3х звёзд за содействие развитию демографии и экономии бюджетных средств.
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только1 час назад
не с этой властью :/
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Segamega2 часа назад
Как же я хотел туда идти работать...
Настоящие мужчины.
Молодцы !
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