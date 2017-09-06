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В тихом центре столицы накануне были проведены учения, в ходе которых, в приближенных к реальности обстоятельствах, антитеррористическое подразделение Госполиции "Омега" в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами успешно провело тренировку по освобождению заложников.

Как информировала представительница Госполиции Илзе Юревица, целью учений было не только усовершенствовать навыки в разрешении кризисной ситуации, но и проверить возможности реагирования антитеррористического подразделения Госполиции в разрешении кризиса с захватом заложников.

Учения были проведены в одном из жилых зданий, куда по легенде учений попали двое злоумышленников, которые захватили в заложники трех гражданских лиц. Учения закончились успешным освобождением жертв преступления и задержанием виновных.

Начальник бюро оперативного управления Госполиции Эдгарс Перийс остался доволен подопечными.

"Целью этих учений было проверить возможности реагирования Госполиции в кризисной ситуации, а также определить, что еще можно улучшить, не рискуя при этом жизнями людей в реальной ситуации, а обучаться в безопасной и максимально приближенной к реальности среде. Во время таких учений отрабатываются не только тактические навыки в разрешении кризисной ситуации с заложниками, но и способности других подразделений Госполиции реагировать и руководить ресурсами", - сказал Перийс.

Госполиция благодарит местных жителей за проявленное терпение и понимание, несмотря на те неудобства, которые возникли во время проведения учений.

фото: Госполиция