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Во время восстановления памятника Свободы реставраторам пришлось снова покрывать золотом все три звезды, сообщает LNT Ziņas.

По словам руководителя реставрационных работ Эдгара Яночко звезды испортили птицы.

"У нас не было в планах снова покрывать звезды золотом. С помощью дрона мы осмотрели их и убедились, что с ними все в порядке. Но, когда поставили леса и поднялись на памятник сами, то ужаснулись - верхушки звезд были исцарапаны когтями птиц, а от покрытия практически ничего не осталось", - сказал Яночко.

В настоящий момент реставрационные работы продолжаются у подножия памятника и внутри. Эти работы требуют особой осторожности.

Также руководитель отметил, что памятник будет приведен в порядок раньше срока, а траты на реставрационные работы вылились в сумму 200 тысяч евро.

"В договоре указано, что памятник необходимо отреставрировать к 20 октября. Но реставраторы обещают закончить работы на неделю раньше. Приведение в порядок символа государства обошлось в 200 тысяч евро. Косметические работы рекомендуется повторить через десять лет", - подчеркнул Яночко.

Как писал Mixnews, последний раз мелкие реставрационные работы проводились больше чем 10 лет назад.

Также напомним, что реставрация требуется Саласпилскому мемориалу, посвященному жертвам нацистского режима. На реставрацию памятника, который находится на месте бывшего концлагеря выделено 300 000 евро.

Источник: Diena.lv.