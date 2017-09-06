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В последующие дни погодные условия в Латвии будут определяться действием циклонов, в конце недели ожидается приток более теплых воздушных масс с юга, прогнозирует "Global Forecast System".

Будет облачно, временами с прояснениями. Ожидается также дождь, местами возможны грозовые ливни.

В четверг будет безветрие, в конце недели немного усилится южный ветер. Температура воздуха в субботу может достичь от +16 до +21 градуса, в воскресенье местами при безоблачной погоде воздух прогреется до +24 градусов.

На следующей неделе активность циклонов может усилиться, количество осадков увеличится.