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Муж забрал детей и пропал: мать уже месяц пребывает в отчаянии (1)

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Общество | 6 сентября 2017 года, 12:05

Уже три месяца некий мужчина нарушает решение суда, который предусматривает, что детям надо проживать с матерью. За это время мама детей видела всего лишь полторы минуты и с начала августа не знает, где находятся ее дети. Муж с детьми пропал и не выходит на связь, сообщает программа ТВ3 Bez Tabu, пишет LA.

"Ты не знаешь, насколько ты силен, до тех пор, как придется быть сильным – это единственная возможность", - с таких слов начала разговор с журналистами Илзе, у которой сейчас одно и единственное желание - быть вместе со своими детьми, решение о чем принял суд 30 января 2017 года.

Толстая папка в руках Илзе полна соответствующих документов, два из них свидетельствуют о том, что ее двое детей 4 и 8 лет должны жить с матерью.

Журналисты попыталась созвониться с отцом детей, но безуспешно. Также Bez Tabu удалось связаться с адвокатом мужчины, та пообещала перезвонить, но так и не сделала это.

На данный момент в полиции начат уголовный процесс о неисполнении решения суда со стороны отца и в интересах следствия более подробных комментариев полиция не предоставляет.

В свою очередь в бюро латвийского омбудсмена указали, что необходимо ужесточить законодательство, чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций.

Комментарии 1
Алёна7 минут назад
И правильно сделал - современная мать не может одна вырастить и воспитать ребёнка, особенно двоих. По факту Она может нарожать Себе ещё детей, а Ему успехов, чтобы не быть найденным. Даже слово воспитать трактуется как: Во истину Отеческое Слово «ПИТАТЬ» т.е. кормить, т.е. растить, т.е. обеспечивать. Обычно Это делает отец, а не мать. Поэтому Ему Всех благ, а Ей спокойствия.
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