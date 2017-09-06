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Уже три месяца некий мужчина нарушает решение суда, который предусматривает, что детям надо проживать с матерью. За это время мама детей видела всего лишь полторы минуты и с начала августа не знает, где находятся ее дети. Муж с детьми пропал и не выходит на связь, сообщает программа ТВ3 Bez Tabu, пишет LA.

"Ты не знаешь, насколько ты силен, до тех пор, как придется быть сильным – это единственная возможность", - с таких слов начала разговор с журналистами Илзе, у которой сейчас одно и единственное желание - быть вместе со своими детьми, решение о чем принял суд 30 января 2017 года.

Толстая папка в руках Илзе полна соответствующих документов, два из них свидетельствуют о том, что ее двое детей 4 и 8 лет должны жить с матерью.

Журналисты попыталась созвониться с отцом детей, но безуспешно. Также Bez Tabu удалось связаться с адвокатом мужчины, та пообещала перезвонить, но так и не сделала это.

На данный момент в полиции начат уголовный процесс о неисполнении решения суда со стороны отца и в интересах следствия более подробных комментариев полиция не предоставляет.

В свою очередь в бюро латвийского омбудсмена указали, что необходимо ужесточить законодательство, чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций.