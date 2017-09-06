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260 бойцов Земессардзе приняли участие в полевых учениях Tālava 2017, которые прошли в Мадонском крае в конце августа, сообщают в соцсети Twitter Национальные вооруженные силы, которые опубликовали видеосюжет, на котором демонстрируются отработанные навыки.

Полевые тактические учения проводились с целью тренировки личного состава и совершенствования навыков выполнения оборонных задач, в том числе навыков боя в населенном пункте.

В полевых учениях приняли участие военнослужащие и земессарги из отдельной роты поддержки боя, 25-го и 56-го пехотных батальонов 3-й Латгальской бригады ЗС и 27-го пехотного батальона 2-й Видземской бригады ЗС, а также подразделение Литовских добровольческих сил обороны, вертолеты Black Hawk , которые в Латвии находятся в рамках учебной операции США Atlantic Resolve, и вертолёт Латвийских воздушных сил Mи-17.