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В Латвии планируется ввести для семей из групп социального риска оплачиваемую государством контрацепцию. Об этом информирует Diena.

В стране нередки ситуации, когда в многодетных семьях, где родители уже лишены родительских прав, на свет появляются новые дети.

"Настало время положить конец системе "так получилось" - государство должно оплачивать контрацепцию семьям социального риска", - считает руководитель организации Papardes zieds Ивета Келле.

Эта мера является крайне необходимой, в этом уверена врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мыскова, которая в интервью радио Baltkom указала на необходимость доступности "бесплатной контрацепции" для всех женщин, а не только для семей социального риска.

"Это абсолютно необходимо, мы этого ждем, мы за это боремся. Это совершенно необходимо и является одним из признаков цивилизованного государства хотя бы для семей социального риска. Я уже не говорю о в принципе бесплатной контрацепции и контроля над рождаемостью для всех женщин. Потому что не только социального риска женщины иногда не могут себе позволить контрацепцию", - указала врач.

По словам Мысковой,"оплаченная государством контрацепция" сделает эту услугу для женщин доступной.

"Сейчас эта услуга для женщин недоступна в принципе. И многие годы это держится на энтузиазме и на отдельных докторах, которые просто приглашают этих женщин придти и консультируют без всякого материального интереса и исключительно из благотворительных побуждений. Поэтому, если это будет для женщин доступно,а социальные службы будут с ними работать и об этом говорить, то, конечно, эта мера сможет помочь", - считает врач.

Мыскова отметила, что контрацепция в решении вопроса "нежелательной беременности" одна из важнейших мер, но нужно, чтобы "государство протягивало этим женщинам руку помощи".

В свою очередь, по мнению Минздрав введение оплаченной государством контрацепции, это отнюдь не утопическая идея и в некоторых странах ЕС она давно уже считается нормой.