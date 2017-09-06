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Для оживления демографии заморозят строительство тюрьмы в Лиепае (5)

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Общество | 6 сентября 2017 года, 14:12

Для того, чтобы обеспечить финансирование проекта правительства по решению демографических проблем, власти могут заморозить строительство Лиепайской тюрьмы. Об этом рассказали премьер Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Кучинскис признал, что рассматриваются различные варианты, и одним из решений может быть "замораживание" одного из уже имеющихся инвестиционных проектов.

"Если нужно выбирать между поддержкой семей с детьми или двойной платой за постройку тюрьмы, то я выбираю первый вариант", — отметила Рейзниеце-Озола.

Как сообщалось, на прошлой неделе партнеры по коалиции не смогли договориться по бюджету будущего года, так как национальное объединение Visu Latvijai! - TB/LNNK потребовало для решения демографических вопросов 85 млн евро при том, что фискальное пространство составляет всего 80 млн евро.

Комментарии 5
Да вы чё?1 час назад
Аболтиня уже сухарей насушила и другие члены единства на подходе, а циетумс ещё не готов - бардак!
Им, что теперь, в котловане ночевать? Ведь так надеялись на комфорт.
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Бес38 минут назад
Чтоб поднять демографию надо сначало заполнить тюрьмы теми из-за кого сейчас такое положение в стране!
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Манфред57 минут назад
Хаха, с этой тьюрмой эпопея, 6 лет уже продолжается. То в Олайне хотели строить, потом в Валмиере, щас Лиепае а начальника мест заключений нацики сняли потому что тот типа заключил договоры на отопление... Внимание! На отопление тюрьмы которая так и не было и видимо не будет построенна! Это феерический пиздец, потрачены миллионы на проекты, геодезию и т.д., и потом... А мы передумали, а кто деньги вернёт народные? Твари! Давайте статейку как СГД будет усерднее стричь население! Шоу уродов, а не страна.
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