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Для того, чтобы обеспечить финансирование проекта правительства по решению демографических проблем, власти могут заморозить строительство Лиепайской тюрьмы. Об этом рассказали премьер Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Кучинскис признал, что рассматриваются различные варианты, и одним из решений может быть "замораживание" одного из уже имеющихся инвестиционных проектов.

"Если нужно выбирать между поддержкой семей с детьми или двойной платой за постройку тюрьмы, то я выбираю первый вариант", — отметила Рейзниеце-Озола.

Как сообщалось, на прошлой неделе партнеры по коалиции не смогли договориться по бюджету будущего года, так как национальное объединение Visu Latvijai! - TB/LNNK потребовало для решения демографических вопросов 85 млн евро при том, что фискальное пространство составляет всего 80 млн евро.