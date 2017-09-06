Документальных подтверждений того, что в Латвию поступила партия яичных продуктов, зараженных фипронилом, пока не получено, сообщила руководитель отдела общественных отношений Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере, комментируя сообщение Еврокомиссии о поставках минувшим летом в Латвию партии яичных продуктов, которые, возможно, заражены фипронилом.

Она подтвердила, что в системе быстрого реагирования Еврокомиссии размещено сообщение о том, что этим летом из Германии через Эстонию получателю в Латвии была доставлена партия яичных продуктов, возможно, зараженных фипронилом - 143 кг яичной массы для омлетов и яичных желтков. Обычно эти продукты используются предприятиями общепита для приготовления блюд и кондитерских изделий.

ПВС начала проверки и установила получателя этих продуктов в Латвии и предприятия, которым они были затем поставлены. Распространение остатков партии яичных продуктов приостановлено.

В августе ПВС взяла образцы яиц эстонского, литовского, польского и местного происхождения для проверки на присутствие фипронила, напомнила Мейстере. Результаты лабораторных анализов показали, что фипронил в этих образцах не выявлен.

Еврокомиссар Витенис Андрюкайтис на пресс-конференции в Таллине 5 сентября сообщил, что скандал с отравленными яйцами затронул 45 стран, включая 26 стран ЕС.

Фипронил используется в ветеринарных препаратах для лечения кошек и собак от блох, вшей и клещей, а также в качестве пестицида для борьбы с тараканами, муравьями и термитами. Фипронил запрещено использовать в пищевой промышленности, так как он представляет небольшую угрозу для здоровья человека.