Защитники русских школ обсудили решение властей о сдаче экзаменов на латышском
В понедельник, 4 сентября, состоялось рабочее собрание участников Штаба защиты русских школ 2003-2005 годов, актива русских общественных организаций и журналистов русской прессы.
Непосредственным поводом для встречи стало недавнее утверждение Кабинетом министров Латвии запрета на сдачу выпускных экзаменов на русском языке.
Участники обсудили влияние нового запрета на результаты школьных экзаменов и на школьную систему, а также значение этого шага властей в контексте многолетнего процесса постепенного исключения русского языка из государственной системы образования Латвии.
В результате дискуссии были согласованы позиции по оценке самих скандальных правил Кабинета Министров и по стратегическим последствиям сужения сферы русского языка. Документы по этим темам мы опубликуем в ближайшие дни.
Кроме того, были обсуждены ответные шаги, которые может предпринять русская общественность Латвии для защиты русского образования и достижения баланса интересов между латышским государством и русским меньшинством Латвии.
Прозвучало более двадцати предложений, начиная от массовых акций протеста и организации бойкота выпускных экзаменов и кончая созданием дополнительной негосударственной системы русского образования - очных и дистанционных курсов, создания сетевых библиотек, которые смогут компенсировать ассимиляционное давление государства.
Принято решение провести общественное обсуждение прозвучавших идей, собрать новые оценки и предложения, отобрать самые эффективные и на следующем собрании согласовать план дальнейших совместных действий.