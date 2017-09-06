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В понедельник, 4 сентября, состоялось рабочее собрание участников Штаба защиты русских школ 2003-2005 годов, актива русских общественных организаций и журналистов русской прессы.

Непосредственным поводом для встречи стало недавнее утверждение Кабинетом министров Латвии запрета на сдачу выпускных экзаменов на русском языке.

Участники обсудили влияние нового запрета на результаты школьных экзаменов и на школьную систему, а также значение этого шага властей в контексте многолетнего процесса постепенного исключения русского языка из государственной системы образования Латвии.

В результате дискуссии были согласованы позиции по оценке самих скандальных правил Кабинета Министров и по стратегическим последствиям сужения сферы русского языка. Документы по этим темам мы опубликуем в ближайшие дни.

Кроме того, были обсуждены ответные шаги, которые может предпринять русская общественность Латвии для защиты русского образования и достижения баланса интересов между латышским государством и русским меньшинством Латвии.

Прозвучало более двадцати предложений, начиная от массовых акций протеста и организации бойкота выпускных экзаменов и кончая созданием дополнительной негосударственной системы русского образования - очных и дистанционных курсов, создания сетевых библиотек, которые смогут компенсировать ассимиляционное давление государства.

Принято решение провести общественное обсуждение прозвучавших идей, собрать новые оценки и предложения, отобрать самые эффективные и на следующем собрании согласовать план дальнейших совместных действий.