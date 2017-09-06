Общество |

Ryanair объявил о введении новых правил перевозки ручной клади с 1 ноября, которые предусматривают возможность взять на борт два предмета ручной клади только для пассажиров с приоритетной посадкой.

Остальные пассажиры смогут брать в салон только небольшой предмет с габаритами до 35х20х20 см, а основной предмет с весом до 10 кг и габаритами до 55х40х20 см необходимо будет бесплатно сдавать в багаж у выхода на посадку.

Помимо этого, с 1 ноября Ryanair увеличит минимальную норму платного багажа с 15 до 20 кг, одновременно снизив минимальный багажный сбор с 35 до 25 евро.

Сейчас пассажиры Ryanair вне зависимости от того, по какому тарифу куплен билет, могут взять в салон два предмета ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и 35х20х20 см. В случае, если на борту недостаточно места для размещения всех вещей, часть сумок может бесплатно сдаваться в багаж у выхода на посадку.

Однако если сейчас данная мера применяется только на загруженных рейсах, то теперь основной предмет ручной клади придется сдавать в багаж всем пассажирам, не оформившим услугу приоритетной посадки, стоимость которой начинается от 5 евро в одну сторону.

Источник: avianews.com