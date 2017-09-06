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В Rimi продают опасные для детей пирожные (5)

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Общество | 6 сентября 2017 года, 17:11

"Может неблагоприятно сказаться на детской активности и внимании" – такое предупреждение написано на цене пирожного в магазине. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Покупатели задаются вопросом, кто поощряет возрастные ограничения на продажу мучных изделий, чтобы дети, как и в случае с энергетическими напитками, не употребляли "химию".

"Тот факт, что пирожные содержат различные химические вещества, и так понятно. Но по словам технологов, эти вещества обычно добавляют в допустимых количествах. Если есть подобное предупреждение, значит ли это, что пирожное опасно для здоровья?", - сказал один из покупателей.

Фруктовые корзиночки продаются в Rimi на кондитерской витрине. Со стороны можно понять, что мучное изделие производится здесь же.

Однако представители магазина указывают, что в данном случае необходимо связываться в производителями пирожных – кондитерской фабрикой More, которая находится в Даугавпилсе.

В свою очередь, руководитель предприятия заявила, что предупреждение относится к красителю E102 и такую информацию необходимо публиковать в соответствии с законом.

Источник: skaties.lv

Комментарии 5
ёклмн2 часа назад
За то в Явропе! Куды ж нам явропейцам до советских гостов!? Травят народишко с малолетства...
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Иг8 минут назад
Только работали в совке на по госту а по приложениям. И ни о чем не предупреждали)))
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Аня1 час назад
Скоро без паспорта и хлеб не купишь
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