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Министерство внутренних дел (МВД) готово принять на себя финансовые обязательства в размере почти 14 млн евро под строительство пограничной полосы вдоль латвийско-российской границы.

МВД подготовило проект постановления правительства, позволяющий принять на себя долгосрочные финансовые обязательства на 2017-2019 гг. в размере 13,979 млн евро под строительство инфраструктуры пограничной полосы.

Протяженность границы Латвии с Россией составляет 276 км. На внешней границе ЕС в общей сложности размещено десять отделений погранохраны.

Обустройство пограничной полосы началось в 2012 году, когда Государственная погранохрана (ГПО) заключила договор с предприятием "Pk 19+9" о разработке технического проекта строительства пограничной полосы вдоль латвийско-российской границы.

ГПО уже выделялось финансирование, однако, как указывает МВД, строительство необходимой инфраструктуры будет вестись на протяжении нескольких лет.

Поскольку проведение строительных работ зависит от множества факторов и существует риск, что не удастся освоить выделенное финансирование в текущем году, МВД просит разрешить принять долгосрочные финансовые обязательства на 2017-2019 гг. под строительство инфраструктуры пограничной полосы.

Проект решения правительства на этой неделе был одобрен на заседании госсекретарей. Его еще должно утвердить правительство.