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МВД готово за 14 млн евро достроить границу с Россией (6)

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Общество | 6 сентября 2017 года, 17:38

Министерство внутренних дел (МВД) готово принять на себя финансовые обязательства в размере почти 14 млн евро под строительство пограничной полосы вдоль латвийско-российской границы.

МВД подготовило проект постановления правительства, позволяющий принять на себя долгосрочные финансовые обязательства на 2017-2019 гг. в размере 13,979 млн евро под строительство инфраструктуры пограничной полосы.

Протяженность границы Латвии с Россией составляет 276 км. На внешней границе ЕС в общей сложности размещено десять отделений погранохраны.

Обустройство пограничной полосы началось в 2012 году, когда Государственная погранохрана (ГПО) заключила договор с предприятием "Pk 19+9" о разработке технического проекта строительства пограничной полосы вдоль латвийско-российской границы.

ГПО уже выделялось финансирование, однако, как указывает МВД, строительство необходимой инфраструктуры будет вестись на протяжении нескольких лет.

Поскольку проведение строительных работ зависит от множества факторов и существует риск, что не удастся освоить выделенное финансирование в текущем году, МВД просит разрешить принять долгосрочные финансовые обязательства на 2017-2019 гг. под строительство инфраструктуры пограничной полосы.

Проект решения правительства на этой неделе был одобрен на заседании госсекретарей. Его еще должно утвердить правительство.

Комментарии 6
алекс2 часа назад
Чувствую подьем экономики в стране,где теперь каждое министерство не знает куда деньги девать и расходы должны быть не меньше ,чем 5 млн.евро,так как тогда хрен что заработаешь и расходы никак не связаны с улучшением жизни людей .Как в песне;,,Как хорошо быть генералом...,,
P.s.Извините,забыл про заботу о малоимущих,которым будут бесплатно раздавать презервативы миллионов на 5,не меньше.
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Konstantin Glatenok1 час назад
Не достроить, а распилить 14 миллионов евро
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:)1 час назад
Такая как на фото в эксплуатации удобнее.
Стырить на этих ленточках можно больше, чем на заборе.
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