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В Риге сегодня вечером образовались значительные транспортные заторы на Вантовом и Каменном мосту, на набережной 13 ноября, на улице Чака и Вискалю.

Аналогичные заторы наблюдаются почти на всех центральных улицах столицы. На улицах Бривибас, Ханзас, Элизабетес, а также на Густава Земгала гатве.

Крупные пробки возникли и на Пулквиежа Бриежа и Карла Улманя гатве. Согласно информации balticmaps.eu, на данных участках водителям придется провести лишние 30 минут.

Ранее предприятие Rīgas satiksme сообщило, что в связи с началом нового учебного года жителям столицы необходимо быть готовым к тому, что общественный транспорт может приходить с опозданием.