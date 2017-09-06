В Риге наблюдаются большие пробки
Общество | 6 сентября 2017 года, 17:56
В Риге сегодня вечером образовались значительные транспортные заторы на Вантовом и Каменном мосту, на набережной 13 ноября, на улице Чака и Вискалю.
Аналогичные заторы наблюдаются почти на всех центральных улицах столицы. На улицах Бривибас, Ханзас, Элизабетес, а также на Густава Земгала гатве.
Крупные пробки возникли и на Пулквиежа Бриежа и Карла Улманя гатве. Согласно информации balticmaps.eu, на данных участках водителям придется провести лишние 30 минут.
Ранее предприятие Rīgas satiksme сообщило, что в связи с началом нового учебного года жителям столицы необходимо быть готовым к тому, что общественный транспорт может приходить с опозданием.