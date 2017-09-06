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Отважная девочка из Латвии, живущая в Ирландии, спасла жизнь маленького мальчика, сообщает la.lv со ссылкой на портал Baltic Ireland.

Об произошедшем сообщила мама девочки, которая гордится поступком своей дочри.

30 августа к ученице шестого класса Кристе, которая в том момент была с подругой Кейшей, подошел мужчина и спросил, не видели ли те трех маленьких мальчиков. Девочки ответили отрицательно, но согласились помочь с поисками.

Пересекая поле, они услышали крик и побежали в его направлении. На тропе девочки увидели разбросанные игрушки и одежду, а также двух маленьких мальчиков, один из которых плакал и кричал "Мой братик!". За кустами в пруду девочки увидели маленького мальчика, который не мог выбраться на берег.

Криста не растерялась, попыталась подать мальчику ветку куста, сообщает портал, однако он до нее не доставал. Тогда девочка аккуратно зашла в болото. Когда она уже добралась до него, мальчик стал уходить под воду. Криста схватила его за руку и вытащила на сушу.

Мальчику незамедлительно была оказана первая помощь, о произошедшем проинформировали полицию.