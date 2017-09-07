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Случай, произошедший в участке Государственной полиции на улице Гауяс, в Риге, демонстрирует, насколько формально полицейские относятся к проверке «своих» при возможном административном нарушении. Об этом в газете Latvijas Avīze пишет журналист и публицист Лато Лапса.

Рижанин Р. 15-го августа прибыл в участок и направился в кабинет 417 старшего инспектора Даце Буковски, повествует автор.

Как следует из заявления посетителя, на расположенной в кабинете полке среди личных вещей инспектора – ключей, служебного пропуска и помады – он увидел пачку сигарет с акцизной маркой другого государства.

Подозревая, что сотрудница полиции использует для личных нужд контрабандные сигареты, мужчина обратился с заявлением, требуя возбудить административное дело. Однако дальнейший путь этого заявления был очень показательным, пишет Лапса. 17-го августа копия заявление попало в распоряжение майора Райтиса Троксниса, который в тот же день сумел выяснить, что никакого нарушения совершено не было.

Это следовало из заявления инспектора Буковской. В нем она указала, что упомянутая пачка сигарет была привезена ей другом, который побывал в Белоруссии и привез разрешенные нормативными актами две пачки сигарет. Не проводя никакие проверки (по установлению личности этого «друга»), майор Трокснис в тот же день, 17-го августа, заключил, что «в действия Д. Буковской не констатировано административного нарушения», заключает Лапса.