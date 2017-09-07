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С проведения Дня безопасности в рижской Гимназии Северных стран 6-го сентября предприятие Latvijas dzelzceļš запустило цикл часов безопасности в латвийских школах. Эта акция проходит в рамках социальной кампании «Отбрось телефон и живи!»

Часы безопасности проводятся с целью уменьшить количество несчастных случаев на железной дороге и привлечь внимание молодых людей к безопасности при пересечении рельсов.

В сентябре и октябре часы безопасности в рамках кампании «Отбрось телефон и живи!» пройдут не только в Риге, но и в Тукумсе, Вентспилсе, Марциенсе, Вецумниеки и других местах.

Статистика LDz свидетельствует, что в течение первых восьми месяцев этого года на железной дороге в Латвии произошел 21 несчастный случай, в целом пострадали 23 человека, 15 из них погибли. Нередко причиной трагедии стала невнимательность людей вблизи железной дороги.

Фото: Patrīcija Eglīte/LETA