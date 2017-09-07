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Латвийский университет (LU) в рейтинге лучших вузов мира The Times Higher Educations в этом году занимает значительно более низкое место, чем в прошлом, когда входил в группу университетов с 651-е по 700-е место.

Теперь ЛУ - 898-й лучший вуз мира, сообщает газета latvijas avīze.

Как и в прошлом году, в рейтинг вошли всего два латвийских вуза. Еще ниже, чем LU, в рейтинге находится Рижский технический университет (RTU), занимая 941-е место. В прошлом году этот вуз входил в группу "800+". В то же время составители рейтинга оценили сотрудничество RTU с промышленной индустрией - по этому показателю вуз входит в число 500 лучших.

Ректор LU Индрикис Муйжниекс объясняется падение университета в рейтинге "проблемой интерпретации данных", а именно, к LU присоединено несколько институтов, численность академического персонала выросла, а число процитированных исследовательских работ за последние годы не подсчитано. В результате получается, что сотрудников стало больше, а количество научных публикаций не увеличилось. В ближайшие годы позиции LU в рейтинге должны повыситься, уверен ректор.

Как и в прежние годы, лучшим вузом мира является Оксфордский университет в Великобритании. На втором месте еще один британский вуз - Кембриджский университет, который в прошлом году занимал 4-е место. 3-е и 4-е места в рейтинге делят лучшие американские вузы: Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет, которые в прошлом году занимали в рейтинге соответственно 2-ю и 3-ю позиции.

В целом в первую десятку лучших вузов мира вошли три британских вуза и семь американских университетов. Лучшим вузом стран Балтии, как и прежде, признан Тартуский университет, который входит в группу с 300-е по 350-е места.