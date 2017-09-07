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Латвийский политик Илзе Винкеле предлагает освободить ВУЗы от обязанности говорить на латышском языке, в свою очередь, Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) еще более амбициозен - требует официального использования английского языка в госадминистрации. Об этом сообщает издание Nra.lv.

Все это означает, что для каждого государственного служащего описание его должностных обязанностей должно включать требование об обслуживании иностранцев на английском языке. Из чего следует, что компании, которые приехали в Латвию, чтобы заниматься бизнесом будут освобождены от необходимости интеграции.

Латвийский политический деятель и филолог Ина Друвиете заявляет, что латвийцев не заставить говорить на английском.

"Канадский торговец топлива Circle K Latvia навязывает латвийцем использование английского языка. Название Circle K (Секл кей) слишком трудновыговариваемое для латышей. Два миллиона латвийцев не заставить выговорить правильно это название. Люди будут говорить, например, циркуль. Латышский не будет искажен из-за одной высокомерной иностранной компании!" - заявила Друвиете.

В следующий вторник, 12 сентября, правительство повторно рассмотрит заявку Министерства здравоохранения об освобождении иностранных студентов-стоматологов от необходимости подтверждать свои знания латышского языка в процессе получения сертификата специалиста. Только в том случае, если иностранный студент захочет работать в Латвии, ему придется подтвердить свои знания латышского.

Винкеле омтетила, что языковые поправки к закону необходимы для повышения качества и конкурентоспособности высшего образования.

"Неужели использование одного иностранного языка на нас повлияет? Ни в коем случае! Я не вижу опасности для нашей фундаментальной ценности - латышского языка!" - подчеркнула политик.

В свою очередь исполнительный директор Совета иностранных инвесторов Марта Яксона считает, что английский язык крайне важен для развития бизнеса в Латвии.

"Вопрос о том, как использовать английский более широко - острый. Принимая во внимание сегодняшние рыночные условия, использование английского языка параллельно с официальным языком облегчило бы бизнес-процессы для инвесторов и компаний, в том числе дочерних компаний в Латвии", - отметила Яксона.

Реакция Центра государственного языка на введение иностранного языка в Латвию совершенно противоположная.

"Центр госязыка категорически отвергает эту инициативу. Использования иностранного языка в бизнесе и государственном управлении будет противоречить существующим законам. Что касается предпринимателей, то единственный механизм мотивации их интеграции в латвийское общество будет ликвидирован. Существует большой риск того, что в конкуренции с английским, латышский язык потеряет свою позицию. Мы считаем, что это попытка ослабить его позицию. Иностранные инвесторы вмешиваются в политику независимого латышского языка, и это неприемлемо", - заявили защитники государственного языка.