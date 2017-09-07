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Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) требует официального использования английского языка в госуправлении. Об этом сообщает издание Nra.lv в статье "Позиции латышского языка под угрозой".

Это означает, что каждому государственному служащему необходимо будет уметь общаться с иностранцами на английском языке. В свою очередь, те иностранные компании, которые пришли в Латвию, чтобы заниматься бизнесом, будут освобождены от необходимости интегрироваться. Использование латышского языка для FICIL в данном случае это "ненужное затягивание процесса".

Председатель Комитета по образованию, культуре и науке Илзе Винкеле отметила, что языковые поправки к закону необходимы, как для бизнеса, так и для высшего образования. Она считает, что пора убирать все барьеры на пути перехода высшего образования на английский язык.

"Неужели использование одного иностранного языка на нас может повлиять негативно? Ни в коем случае! Я не вижу опасности для нашей фундаментальной ценности - латышского языка!" - подчеркнула Винкеле.

Что касается бизнеса, она подчеркнула, что инвесторы давно требуют двуязычия.

В свою очередь, исполнительный директор Совета иностранных инвесторов Марта Яксона также считает, что английский язык крайне важен для развития бизнеса в Латвии.

"Вопрос о том, как использовать английский более широко - острый. Учитывая сегодняшние рыночные условия, использование английского языка параллельно с официальным языком облегчило бы бизнес-процессы для инвесторов и компаний, в том числе дочерних компаний в Латвии", - сказала Яксона.

Министерство экономики поддерживает инвесторов и отмечает, что вопрос о введении английского языка уже рассматривался.

"Введение английского языка в Латвии важно для развития предпринимательской среды в стране, а также для создания благоприятной среды для иностранных инвесторов. Этот вопрос уже рассматривал Совет народного хозяйства, и сейчас министерство готовит доклад по этой теме для Кабинета министров", - подчеркивает Министерство экономики.

Центр государственного языка категорически возражает против легализации иностранного языка в Латвии - использование иностранного языка в бизнесе и государственном управлении будет противоречить существующим законам. Кроме того, будет ликвидирована единственная мотивация интегрировать бизнес в латвийское общество. Существует большой риск того, что в конкуренции с английским, латышский язык потеряет свою позицию.

"Мы считаем, что это попытка ослабить его позицию. Иностранные инвесторы вмешиваются в политику независимого латышского языка, и это неприемлемо", - заявили защитники госязыка.