В Риге на пикет против "зарплат в конвертах" пришли два человека (8)
Общество | 7 сентября 2017 года, 11:53
Сегодня, 7 сентября, в Вецриге около ресторана Tokyo City на пикет "против зарплат в конвертах" пришли два человека.
Пришедшие установили рекламные стенды, на которых написано "Vergu sushi" (Рабские суши) и "Negribam algas aploksnēs" (Не хотим зарплаты в конвертах). Пикетчики были одеты в костюмы повара и официанта.
Несмотря на то, что активистов было только двое, им удалось привлечь внимание прохожих, раздавая листовки.
а хотим зарплаты в чемоданах!
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Литовок раздавали?
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Ну будут суши, вместо 10 евро, 15 стоить, а бергманис ещё какого-нибудь мусора купит. Что в этом хорошего?
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