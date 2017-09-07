Общество |

Сегодня, 7 сентября, в Вецриге около ресторана Tokyo City на пикет "против зарплат в конвертах" пришли два человека.

Пришедшие установили рекламные стенды, на которых написано "Vergu sushi" (Рабские суши) и "Negribam algas aploksnēs" (Не хотим зарплаты в конвертах). Пикетчики были одеты в костюмы повара и официанта.

Несмотря на то, что активистов было только двое, им удалось привлечь внимание прохожих, раздавая листовки.