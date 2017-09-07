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В Риге на пикет против "зарплат в конвертах" пришли два человека (8)

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Общество | 7 сентября 2017 года, 11:53

Сегодня, 7 сентября, в Вецриге около ресторана Tokyo City на пикет "против зарплат в конвертах" пришли два человека.

Пришедшие установили рекламные стенды, на которых написано "Vergu sushi" (Рабские суши) и "Negribam algas aploksnēs" (Не хотим зарплаты в конвертах). Пикетчики были одеты в костюмы повара и официанта.

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Несмотря на то, что активистов было только двое, им удалось привлечь внимание прохожих, раздавая листовки.

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Комментарии 8
Не хотим зарплаты в конвертах,47 минут назад
а хотим зарплаты в чемоданах!
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Yana Kovalska50 минут назад
Литовок раздавали?
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Каком месте молодцы?24 минуты назад
Ну будут суши, вместо 10 евро, 15 стоить, а бергманис ещё какого-нибудь мусора купит. Что в этом хорошего?
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