Общество |

Совсем скоро латвийцы могут стать свидетелями редкого природного явления. В результате мощнейшей вспышки на Солнце, в Латвии может возникнуть северное сияние. Об этом в соцсети микроблогов Twitter информировал исследователь Латвийского института астрономии Илгонис Вилкс.

Uz Saules lieli plankumi. Apakšējais uzliesmoja. Izsviestās daļiņas drīz būs klāt, būs ģeomagnētiskā vētra un varbūt arī ziemeļblāzma. pic.twitter.com/4c2aHCcJuW — Ilgonis Vilks (@astrovilks) September 6, 2017

"На Солнце наблюдаются большие пятна. Произошла вспышка. Вскоре частицы достигнут Земли, где будет ощущаться геомагнитная буря и, возможно, северное сияние", - написал ученый.

Кроме того, исследователь на вопрос, как солнечная вспышка отразится на самочувствии людей, указывает, что вероятная магнитная буря повлечет за собой ухудшение самочувствия людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Надо быть осторожным тем, кому грозит инфаркт, для других - это не опасно. Механизм неизвестен, есть только статистика, которая связывает обе вещи", - написал исследователь.

Jāuzmanās tiem, kam draud infarkts, citiem nekā. — Ilgonis Vilks (@astrovilks) September 7, 2017

Как передает ТАСС, в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен 6 сентября на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, которая принадлежит к классу X. Явлению был присвоен балл Х9.3, что делает вспышку одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений.

Как заявил руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш, мощность вспышки оценивается как близкая к максимально возможной.

По словам ученого, вспышка несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке.

Эксперт также указал, что утром 7 сентября началась магнитная буря, которая повлечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Ученый подчеркнул, что специалисты внимательно следят за последствиями вспышки, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли.

По словам эксперта, мощная вспышка иногда не сопровождается выбросом и наоборот. "Если выброс во время экстремально большой вспышки все же был, то он достигнет Земли 8-9 сентября", — сказал Сергей Гайдаш.