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В Сейме рассмотрят предложение об открытых выборах президента (5)

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Общество | 7 сентября 2017 года, 13:20

Сейм поручил юридической комиссии до 1 декабря рассмотреть инициативу населения о выборах президента Латвии открытым голосованием.

Ранее инициативу уже рассматривали депутаты комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Автор инициативы - общество за открытость Delna, которое собрало более 11 000 подписей на платформе Manabalss.lv.

В настоящее время Конституция предусматривает, что президента избирают тайным голосованием 100 депутатов Сейма.

Комментарии 5
алекс1 час назад
А почему бы нет,потому как на избирательную компанию можно списать несколько миллионов и разделить их среди депутатов.Все равно ж подгонят данные под того ,кто необходим и воле излияние народа сохранено.
А если вдруг президент решит взбрыкнуть,то тут же нарисуются российские хакеры,но этого не будет,так как любой кандидат в президенты проходит отбор в известном нам месте.
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Дмитрий1 час назад
Трезвое решение!!а также передать власть президенту!!
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Патриот 1 час назад
Давно пора, а то последние презики были совсем ума лешенные!!!!! Дебилы!!! Марионетки в руках кукловодов.
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