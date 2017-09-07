В Сейме рассмотрят предложение об открытых выборах президента (5)
Общество | 7 сентября 2017 года, 13:20
Сейм поручил юридической комиссии до 1 декабря рассмотреть инициативу населения о выборах президента Латвии открытым голосованием.
Ранее инициативу уже рассматривали депутаты комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.
Автор инициативы - общество за открытость Delna, которое собрало более 11 000 подписей на платформе Manabalss.lv.
В настоящее время Конституция предусматривает, что президента избирают тайным голосованием 100 депутатов Сейма.
А если вдруг президент решит взбрыкнуть,то тут же нарисуются российские хакеры,но этого не будет,так как любой кандидат в президенты проходит отбор в известном нам месте.