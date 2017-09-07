Общество |

Сейм поручил юридической комиссии до 1 декабря рассмотреть инициативу населения о выборах президента Латвии открытым голосованием.

Ранее инициативу уже рассматривали депутаты комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Автор инициативы - общество за открытость Delna, которое собрало более 11 000 подписей на платформе Manabalss.lv.

В настоящее время Конституция предусматривает, что президента избирают тайным голосованием 100 депутатов Сейма.