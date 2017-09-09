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Ушедшим из "Единства" депутатам надо было покинуть ряды партии намного раньше, когда они поняли, что не смогут себя в ней реализовать. Такое мнение в интервью Nra.lv высказала действующий руководитель парламентской фракции "Единство" Солвита Аболтиня.

"На мой взгляд, в политике Латвии необходимо объединяться, а не разделять общество. Хотя политическая реорганизация легко объясняется масштабами нашей маленькой страны. Если человек испытывает страсть к политике, но не видит возможности реализовать себя в своей партии, то он уходит в другую. Так произошло и на этот раз, когда пять депутатов написали заявление о выходе из "Единства" и создали новую партию", - сказала Аболтиня.

Она также отметила, что была удивлена тем, что это случилось только сейчас.

"Мне жаль, что это произошло сейчас. Если принципы нашей партии не устраивали людей и раньше, то почему они не ушли? Председатель новооснованной партии "Движение "за!"" Даниэль Павлютс сказал, что вся политическая обстановка в Латвии пришла в негодность после того, как Валдис Домбровскис подал в отставку. Конечно, такая точка зрения имеет право на существование. У Павлютса сложилось впечатление, что Добровскиса вынудили уйти. Хотя я думаю, что первый, кому надо было покинуть занимаемую должность, это Нил Ушаков. Он благополучно переложил всю ответственность за трагедию в Maxima на правительство", - пояснила Аболтиня.

Она напомнила, что сам Павлютс на момент трагедии был министром экономики.

"Теперь он создает новую партию, хотя ему тоже не мешало бы взять на себя ответственность за Maxima", - заключила руководитель фракции.

Уходя из политики, Солвита Аболтиня останется членом партии "Единство". Но по ее словам, это в большей степени символический, нежели прагматичный шаг.

Напомним, ранее Аболтиня заявила, что допускает возможность сложить депутатский мандат до истечения срока полномочий Сейма нынешнего созыва, чтобы вернуться в дипломатическую сферу.