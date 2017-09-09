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Аболтиня: разочаровались в "Единстве" - уходите сразу (4)

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Общество | 9 сентября 2017 года, 14:25

Ушедшим из "Единства" депутатам надо было покинуть ряды партии намного раньше, когда они поняли, что не смогут себя в ней реализовать. Такое мнение в интервью Nra.lv высказала действующий руководитель парламентской фракции "Единство" Солвита Аболтиня.

"На мой взгляд, в политике Латвии необходимо объединяться, а не разделять общество. Хотя политическая реорганизация легко объясняется масштабами нашей маленькой страны. Если человек испытывает страсть к политике, но не видит возможности реализовать себя в своей партии, то он уходит в другую. Так произошло и на этот раз, когда пять депутатов написали заявление о выходе из "Единства" и создали новую партию", - сказала Аболтиня.

Она также отметила, что была удивлена тем, что это случилось только сейчас.

"Мне жаль, что это произошло сейчас. Если принципы нашей партии не устраивали людей и раньше, то почему они не ушли? Председатель новооснованной партии "Движение "за!"" Даниэль Павлютс сказал, что вся политическая обстановка в Латвии пришла в негодность после того, как Валдис Домбровскис подал в отставку. Конечно, такая точка зрения имеет право на существование. У Павлютса сложилось впечатление, что Добровскиса вынудили уйти. Хотя я думаю, что первый, кому надо было покинуть занимаемую должность, это Нил Ушаков. Он благополучно переложил всю ответственность за трагедию в Maxima на правительство", - пояснила Аболтиня.

Она напомнила, что сам Павлютс на момент трагедии был министром экономики.

"Теперь он создает новую партию, хотя ему тоже не мешало бы взять на себя ответственность за Maxima", - заключила руководитель фракции.

Уходя из политики, Солвита Аболтиня останется членом партии "Единство". Но по ее словам, это в большей степени символический, нежели прагматичный шаг.

Напомним, ранее Аболтиня заявила, что допускает возможность сложить депутатский мандат до истечения срока полномочий Сейма нынешнего созыва, чтобы вернуться в дипломатическую сферу.

Комментарии 4
Быть или не быть41 минуту назад
Почему Аболтыня не ушла из политики на третий день как занялась ею?????! Разочаровала ВСЮ Латвию и до сих пор этого не понимает!
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Вот же мразь36 минут назад
Сама постоянно лжёт, в этой стаье включительно, а как её кинули - сразу все плохие. Так кто же тогда? Такого слова ещё не придумали, чтобы точно описать твоё поведение.
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алекс28 минут назад
Нашли козла отпущения-Аболтиню.Можно подумать,что все ,,благие,,дела на,, пользу,, государству от нее лично.Да там все такие,кого не возьми.А кто хотел что-то сделать для страны-те уж нет.
Прям как маленькие дети.Страной не управляет правительство Латвии в полном обьеме.И все эти склоки внутри партий и правительств только потому,чтобы остаться у кормушки,добросовестно выполнять политику Вашингтона и Брюсселя и не высовываться.
Будет Аболтиня,не будет,Кучинский,Мурниеца аль другие люди-политика не изменится.Долг будет расти,проблем не убавится.Пока корова может приносить молоко-ее будут доить,а потом пустят на мясо.
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