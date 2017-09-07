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Аболтиня рассказала, почему отказалась от премьерского кресла (14)

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Общество | 7 сентября 2017 года, 15:24

Руководитель парламентской фракции "Единство" Солвита Аболтиня винит себя за то, что не возглавила правительство после отставки Валдиса Домбровскиса. Об этом она рассказала в интервью Nra.lv.

"Меня критиковали за авторитаризм и властолюбие. Но дела обстояли по-другому. Я не была достаточно напориста в реализации своих решений, и я прошу прощения, если кого-то задела. Я ставлю себе в укор то, что не возглавила правительство после отставки Валдиса Домбровскиса из-за золитудской трагедии", - сказала Аболтиня.

По словам политика, на тот момент у нее было слишком много обязанностей.

"Тогда оставался неполный год до выборов в Сейм и еще меньше до выборов в Европарламент. Мне было бы трудно совмещать правительство и руководство партией", - пояснила Аболтиня.

Она добавила, что Лаймдота Страуюма относительно хорошо справилась со своими обязанностями.

"После Домбровскиса правительство Страуюмы было оценено неплохо, так как сумело закончить начатое им. Однако уже потом оно значительно ослабло...", - заключила Аболтиня.

Как сообщалось, Аболтиня допускает возможность сложить депутатский мандат до истечения срока полномочий Сейма нынешнего созыва, чтобы вернуться в дипломатическую сферу.

Источник: nra.lv

Комментарии 14
пен-ка1 час назад
этот танк заявляет что она не напориста- она себе льстит, то как она получила место в этом созыве говорит не только о её сверхнапористости, но и наглости,беспринципности,непорядочности
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Не Лоялен1 час назад
Любила бы эта ведьма хоть чуток свой народ,она бы сама ушла в отставку!Ибо практически вся страна настроена против нее,а она все пытается чего то там тявкать!Там у всего нац блока с Блядинством,такое понятие как как совесть отсутсвует напрочь!Всю страну уже достали(
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Ржунимагу1 час назад
" Я ставлю себе в укор то, что не взяла на себя обязанности премьера после отставки Валдиса Домбровскиса, которая случилась после трагедии Maxima", - сказала Аболтиня...

- Если Солвиту в премьеры - это был бы номер!!! Вот не зря запретили использовать диких ЖИВОТНЫХ в цирке! Ой, не зря! - Обезопасились, так сказать! Ага! )))
Вот интересно, УЛЮЛЮКАТЬ она бы стала в кресле премьера? - Как вы думаете?!
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