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Руководитель парламентской фракции "Единство" Солвита Аболтиня винит себя за то, что не возглавила правительство после отставки Валдиса Домбровскиса. Об этом она рассказала в интервью Nra.lv.

"Меня критиковали за авторитаризм и властолюбие. Но дела обстояли по-другому. Я не была достаточно напориста в реализации своих решений, и я прошу прощения, если кого-то задела. Я ставлю себе в укор то, что не возглавила правительство после отставки Валдиса Домбровскиса из-за золитудской трагедии", - сказала Аболтиня.

По словам политика, на тот момент у нее было слишком много обязанностей.

"Тогда оставался неполный год до выборов в Сейм и еще меньше до выборов в Европарламент. Мне было бы трудно совмещать правительство и руководство партией", - пояснила Аболтиня.

Она добавила, что Лаймдота Страуюма относительно хорошо справилась со своими обязанностями.

"После Домбровскиса правительство Страуюмы было оценено неплохо, так как сумело закончить начатое им. Однако уже потом оно значительно ослабло...", - заключила Аболтиня.

Как сообщалось, Аболтиня допускает возможность сложить депутатский мандат до истечения срока полномочий Сейма нынешнего созыва, чтобы вернуться в дипломатическую сферу.

Источник: nra.lv