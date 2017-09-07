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В очередной раз о ситуации в Латвии решил высказаться режиссер и публицист Роберт Климович, пишет Nra.lv.

Некая женщина опубликовала в соцсети Facebook свои размышления о развитии и благосостоянии Латвии. Особое внимание она уделила разговорам о том, как Латвия жила десятки лет назад и какое наследие нам оставили наши предки, пишет портал.

Очевидно, тема показалась актуальной и публицисту Роберту Климовичу, который также решил высказаться.

"Пока что латыши, к сожалению, не доросли до уровня нации, они - народ, этническая группа, возможно, даже в каком-то смысле племя. Это достаточно важный фактор для культурного развития Латвии. Если мы не изменим свое отношение к этническим группам, живущим в Латвии и за рубежом, мы продолжим заболачиваться и угасать в узкой, окруженной высоким забором песочнице", - заявил Климович.

Добавим, Климович известен своими резонансными высказываниями, в частности, в июля, в рамках программы Preses klubs на телеканале Rīga TV24 он заявил, что женщины детородного возраста не должны заниматься большой политикой.