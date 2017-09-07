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Хаос в Рижском аэропорту: вся стоянка "забита" такси (4)

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Общество | 7 сентября 2017 года, 17:45

Решением Административного окружного суда с 6-го сентября в Рижском аэропорту изменилась так называемая линия такси. Теперь на краткосрочную стоянку P1 могут заезжать автомобили не двух таксомоторных компаний, как раньше, а всех, сообщает Skaties.lv.

Уже сегодня стоянка в аэропорту заполнена автомобилями разных компаний. Сами таксисты прогнозируют, что к вечеру возле авиаузла могут скопиться до 120 машин.

В аэропорт прибыла также дорожная полиция, которая пытается штрафовать таксистов за остановку в неположенных местах, при этом водители отвечают, что стоят в пробке, отмечает Skaties.

В свою очередь представители Рижского аэропорта ранее уже раскритиковали решение суда и обратили внимание, что теперь уровень безопасности и общественного порядка около терминалов изменится не в лучшую сторону. В аэропорту подчеркнули, что данное решение входит в противоречие с международными и национальными нормативными актами о безопасности гражданской авиации.

Представители Рижского аэропорта также добавили, что целью предприятия является не прибыль, а контроль за беспорядочным наплывом автомобилей в непосредственной близости к терминалам.

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Фото: Skaties.lv

Комментарии 4
Alex41 минуту назад
Во деревня , даже в единственном аэропорту шаусмас устроили...
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Ну1 час назад
ули я на панде не мог с ерапорта приехать? Уроды....
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Пассажир19 минут назад
Ждем криминальных разборок в духе 90-годов.
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