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По инициативе председателя Комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Вячеслава Степаненко, сегодня, 7-го сентября, состоялась встреча между жителями Пурвциемса и разработчиками проекта строительства магазина Lidl. Встреча была посвящена нахождению компромисса по вырубке деревьев на улице Дзелзавас, 75b, сообщает Nra.lv.

В соответствии с планом развития города, на этом месте должно произойти строительство торгового центра.

На данной территории растут 48 деревьев. В начале предприниматели обещали сохранить девять из них. Комиссия по сохранению насаждений Рижской думы провела опрос среди жителей Пурвциемса, в ходе которого около 1500 человек высказали свою отрицательную позицию.

Как сообщили разработчики проекта, появилась возможность сохранить еще девять деревьев, кроме того жителям микрорайона пообещали, что когда проект будет осуществлен, на территории будут посажены 33 дерева, а также живая изгородь. Территория будет открыта для посещения, освещена, оборудована ступеньками и другими объектами инфраструктуры.

Напомним, 1-го сентября немецкая сеть магазинов Lidl официально подтвердила свои планы прихода на латвийский и эстонский рынки.