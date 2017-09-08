Общество |

Молодая предпринимательница Илзе Р. (имя изменено) с иронией вспоминает обещание главы СГД Илзе Цируле, которая полгода назад сказала, что цель возглавляемой ею службы стать самой дружественной к клиентам организацией в Латвии.

Готовясь открыть небольшую кондитерскую, Илзе Р. получила письмо от СГД, в котором сообщалось, что она должна загодя, по крайней мере за день, информировать службу о всех запланированных работах и покупках, чтобы СГД могла решить, стоит ли ей вести наблюдение и проверку конкретных действий.

Причем, если бизнесвумен заранее не сообщит чиновникам СГД о приобретении, например, туалетной бумаги в еще не открытой кондитерской, то ей может грозить наказание в виде столь популярной в последнее время приостановки хозяйственной деятельности, пишет Diena.

"Предприятие у меня совсем новое, в принципе только начало работу. Не был еще выписан ни один счет и не предоставлена ни одна услуга, как пришлось предоставлять пояснения и информацию обо всех, абсолютно всех покупках и действиях", - рассказала предпринимательница, которая основала свою фирму весной этого года.

Решив открыть небольшую кондитерскую, женщина понимала, что ей предстоит еще очень многое сделать и приобрести.

"Надо пройти через все институции - выполнить требования по санитарии от ПВС, от самоуправления и других структур. Переживаешь о том, как наилучшим образом организовать свой бизнес, чтобы потребителю было интересно. Надо купить посуду, инвентарь, материалы, необходимо произвести небольшой косметический ремонт. Много издержек и затрат", - описала женщина.

Однако, по словам начинающей предпринимательницы, чтобы жизнь была бы "интересной", Илзе Р. получила из СГД официальное письмо с указанием, что предприятию нужно полностью обо всех планируемых работах и сделках информировать СГД заранее.

Уже созвонившись с налоговой службой, предпринимательница почувствовала "поддержку". "Мне сказали, что, если случится спонтанная покупка, стоя у кассы, звонить СГД бессмысленно, так как никто не побежит проверять покупку, но на следующий день необходимо прислать чек! Отослала чек в СГД за покупку в Depo, после чего последовали вопросы – на чем я туда приехала, куда все отвезла, кто будет делать ремонт?", – говорит владелица кондитерской.

Учитывая ограниченные финансовые ресурсы, для проведения ремонта бизнесвумен решила привлечь членов семьи, но рассказав об этом в СГД, незамедлительно последовали возражения. "Даже не думайте так делать, примите на работу, считайте рабочие часы, платите зарплату и налоги!", - жалуется Илзе.

"Важно ли для них, чтобы я платила зарплату – нет! Для них важно, чтобы я с зарплаты платила налоги. И сейчас выплата зарплат отложена до начала реальной работы кондитерской. У меня все время болит голова, обо всех ли своих действиях я проинформировала СГД, отослала ли я им все чеки. А как не думать об этом, если в письме от СГД четко высказаны угрозы о приостановке деятельности компании. Захотите ли вы в таких условиях начать хоть какой-нибудь бизнес?!", - вопрошает начинающая предпринимательница.