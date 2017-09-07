Общество |

В среду 6-го сентября 2017 года в 22.30 в Даугавпилсский филиал организации Bezvests.lv поступил звонок от встревоженных родственников. Они сообщали о том, что пропала молодая девушка. На звонки не отвечает.

Добровольцы общественной организации Bezvests.lv моментально отреагировали, и уже через 15 минут улицы и парки города Даугавпилс прочесывали отец девушки вместе с волонтерами Александром Зиемелисом и Эриком Черкасовым.

Координировал поисковое мероприятие Рихард Даукште. Он обобщал входящую информацию и направлял поисковиков.

Благодаря слаженной работе команды Bezvests.lv пропавшая девушка была найдена в течение часа - живой и невредимой. Девушка была доставлена на место проживания и передана родителям. По просьбе родных другие подробности не сообщаются.