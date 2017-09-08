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Фото Arnis Kancāns

В результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен 6 сентября на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, которая спровоцировала северное сияние. Наблюдать природное явление можно было также и в Латвии, пишет Nra.lv.

Фотографии, на которых запечатлено северное сияние в Латвии, в своем Facebook опубликовал очевидец Арнис Канцанс.

Путешественник и фотограф Арвидс Барановс поделился в Twitter фотографиями северного сияния снятыми в Лапмежциемсе.

Šīrīta ziemeļblāzma par spīti mākoņiem un Pilnmēnesim. Lapmežciems. pic.twitter.com/XAoEKvUFxu — Arvīds Barānovs (@arvids) 8 сентября 2017 г.

Северное сияние наблюдалось также в Эдинбурге и Шотландии. Очевидцы поделились фотографиями и видео на своих страницах в Twitter.

Метеоролог Янис Траллис выложил в Twitter фото.

"Северное сияние прошлой ночью", - написал Траллис.

Другие пользователи также поделились фотографиями и видео с северным сиянием.

Aquí vemos como Diosito está peleando contra el diablo por eso la tormenta solar y el #temblor pic.twitter.com/nJvH0aeZ27 — Armando Bale 2.0 (@RmdBale14) 8 сентября 2017 г.

Напомним, в среду исследователь Латвийского института астрономии Илгонис Вилкс на своей страничке в Twitter информировал, что латвийцы могут стать свидетелями редкого природного явления.

"На Солнце наблюдаются большие пятна. Произошла вспышка. Вскоре частицы достигнут Земли, где будет ощущаться геомагнитная буря и, возможно, северное сияние", - писал Вилкс.

Uz Saules lieli plankumi. Apakšējais uzliesmoja. Izsviestās daļiņas drīz būs klāt, būs ģeomagnētiskā vētra un varbūt arī ziemeļblāzma. pic.twitter.com/4c2aHCcJuW — Ilgonis Vilks (@astrovilks) 6 сентября 2017 г.

Как уже сообщал Mixnews, в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен 6 сентября на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, которая принадлежит к классу X. Явлению был присвоен балл Х9.3, что делает вспышку одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений.

Как заявил руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш, мощность вспышки оценивается как близкая к максимально возможной.