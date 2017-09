Общество |

Фото Arnis Kancāns

В результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен 6 сентября на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, которая спровоцировала северное сияние. Наблюдать природное явление можно было также и в Латвии, пишет Nra.lv.

Фотографии, на которых запечатлено северное сияние в Латвии, в своем Facebook опубликовал очевидец Арнис Канцанс.

Путешественник и фотограф Арвидс Барановс поделился в Twitter фотографиями северного сияния снятыми в Лапмежциемсе.

Северное сияние наблюдалось также в Эдинбурге и Шотландии. Очевидцы поделились фотографиями и видео на своих страницах в Twitter.

Метеоролог Янис Траллис выложил в Twitter фото.

"Северное сияние прошлой ночью", - написал Траллис.

Другие пользователи также поделились фотографиями и видео с северным сиянием.

Pues anoche pasó esto en mi cara. Aun no me lo creo. Thanks to @aurorawatchuk #Edinburgh #Aurora #Auroraborealis #auroraboreal pic.twitter.com/STLU2Neos0