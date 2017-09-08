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После того как в июле пропал, а позже был найден мертвым пятилетний Иван Берладин, люди более активно стали сообщать в полицию о детях, которые находятся на улице без присмотра, сообщила представитель управления Госполиции по Курземскому региону Мадара Шершнева. Об этом пишет издание La.lv.

Этим летом полиция получала информацию, которая поражала даже опытных сотрудников. Например, о том, что ночью в Лиепае и Талси одни без взрослых находятся двухлетние и трехлетние дети.

В первом полугодии 2017 года Лиепайский участок полиции зарегистрировал 138 случаев, когда несовершеннолетние лица находятся неизвестно где, в том числе 91 из этих случаев связан с воспитанниками детских домов.

"К сожалению, такие подростки бродяжничают регулярно или не возвращаются в определенное время в детдом", - сказала Шершнева.

Анализируя события этого года, можно сделать вывод, что после получения информации о пропавших без вести несовершеннолетних лицах в большинстве случаев их находят или они сами дают знать о своем местонахождении в течение ближайших четырех часов.

Чаще всего бродяжничают мальчики, как правило, из детдомов. Средний возраст малолетних беспризорников составляет 15 лет.

Как сообщалось, заявление о том, что пятилетний Иван Берладин 1 июля вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал, Госполиция получила 2 июля. Полиция установила, что, выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини. Спустя десять дней, 11 июля, тело Вани было найдено в лесном массиве поселка Дубени Гробиньского края.