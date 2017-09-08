Общество |

Автоматическое присвоение гражданства детям неграждан несет под собой риск того, что, повзрослев, эти люди выступят за наделение русского языка статусом второго государственного в Латвии. Об этом в интервью Latvijas Avīze заявила журналист, экс-депутат Верховного совета Латвии, представитель "Клуба декларации 4 мая" Велта Чеботаренок.

"Большинство членов нашего клуба уверены - начать надо с того, что обучение в детских садах и школах, которые финансируются из государственного и муниципального бюджетов, должно происходить на государственном языке. Как только это произойдет, не будет никаких проблем с интеграцией, люди поймут, что происходит в этом государстве и почувствуют свою к ней принадлежность. Пока этот фундамент не будет заложен, мы с этим искусственным делением гражданства не придем ни к каким положительным изменениям. Как раз наоборот - мы рискуем увеличить число граждан, которые захотят присвоить русскому языку статус государственного языка", - сказала Чеботаренок.

Как отмечает LA, она и другие члены "Клуба декларации 4 мая" готовы выступить с инициативой в Сейме, чтобы "вернуть разум" парламентариев.

Отметим, год назад, в интервью газете Neаtkarīga Rīta Avīze Чеботаренок призналась, что уже несколько лет не использует русский язык в повседневном общении. Такое решение она приняла после референдума о статусе русского языка как второго государственного.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис накануне, в ходе дискуссии в Рижском замке заявил, что пришло время поставить точку в предоставлении статуса неграждан. По мнению президента, новорожденным детям в Латвии гражданство должно присваиваться в момент рождения, если только родители не выбирают для них гражданство другого государства.