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Журналист: раздадим гражданство кому попало - получим русский вторым госязыком (12)

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Общество | 8 сентября 2017 года, 17:09

Автоматическое присвоение гражданства детям неграждан несет под собой риск того, что, повзрослев, эти люди выступят за наделение русского языка статусом второго государственного в Латвии. Об этом в интервью Latvijas Avīze заявила журналист, экс-депутат Верховного совета Латвии, представитель "Клуба декларации 4 мая" Велта Чеботаренок.

"Большинство членов нашего клуба уверены - начать надо с того, что обучение в детских садах и школах, которые финансируются из государственного и муниципального бюджетов, должно происходить на государственном языке. Как только это произойдет, не будет никаких проблем с интеграцией, люди поймут, что происходит в этом государстве и почувствуют свою к ней принадлежность. Пока этот фундамент не будет заложен, мы с этим искусственным делением гражданства не придем ни к каким положительным изменениям. Как раз наоборот - мы рискуем увеличить число граждан, которые захотят присвоить русскому языку статус государственного языка", - сказала Чеботаренок.

Как отмечает LA, она и другие члены "Клуба декларации 4 мая" готовы выступить с инициативой в Сейме, чтобы "вернуть разум" парламентариев.

Отметим, год назад, в интервью газете Neаtkarīga Rīta Avīze Чеботаренок призналась, что уже несколько лет не использует русский язык в повседневном общении. Такое решение она приняла после референдума о статусе русского языка как второго государственного.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис накануне, в ходе дискуссии в Рижском замке заявил, что пришло время поставить точку в предоставлении статуса неграждан. По мнению президента, новорожденным детям в Латвии гражданство должно присваиваться в момент рождения, если только родители не выбирают для них гражданство другого государства.

Комментарии 12
Ну47 минут назад
Английский, первым, вы точно получите, а вот останется латышский хотя бы пятым - большой вопрос.
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Noname31 минуту назад
Был бы в стране русский язык вторым гос языком,к вам бы отношение в первую очередь другое было-бы!Но так как в этой стране русских просто за людей не считают и их ненавидят,нечего хорошего от этой власти ждать не приходится!Принципиально последнее время стараюсь латышский язык редко где использовать,только в крайнем случае!И не потому что я его не знаю,а потому что нацисты уже достали!
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Не Лоялен43 минуты назад
Таких как эта журналистка расстреливать надо без суда и следствия,за геноцид собственно народа!Истинная Фашистка!
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