Вакансия в Огре: для работы укладчиком брусчатки нужно знать семь языков (6)
Общество | 8 сентября 2017 года, 18:22
Нередко приходится слышать, как работодатели жалуются: некому работать, очень нужны работники и так далее. Однако разве требования этих самых работодателей не бывают чересчур высокими? Об этом пишет Nra.lv.
"Серьезно или мне мерещится? Вакансия укладчика брусчатки с опытом работы. Языки: латышский, французский, русский, литовский, английский, эстонский, немецкий", - реагирует пользователь Facebook на одно из объявлений на портале ss.lv.
Кандидату, указывается в тексте, желательно иметь водительские права, а также хотя бы среднее образование.
Все гениальное-просто.