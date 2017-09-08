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Нередко приходится слышать, как работодатели жалуются: некому работать, очень нужны работники и так далее. Однако разве требования этих самых работодателей не бывают чересчур высокими? Об этом пишет Nra.lv.

"Серьезно или мне мерещится? Вакансия укладчика брусчатки с опытом работы. Языки: латышский, французский, русский, литовский, английский, эстонский, немецкий", - реагирует пользователь Facebook на одно из объявлений на портале ss.lv.

Кандидату, указывается в тексте, желательно иметь водительские права, а также хотя бы среднее образование.