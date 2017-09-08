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Вакансия в Огре: для работы укладчиком брусчатки нужно знать семь языков (6)

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Общество | 8 сентября 2017 года, 18:22

Нередко приходится слышать, как работодатели жалуются: некому работать, очень нужны работники и так далее. Однако разве требования этих самых работодателей не бывают чересчур высокими? Об этом пишет Nra.lv.

"Серьезно или мне мерещится? Вакансия укладчика брусчатки с опытом работы. Языки: латышский, французский, русский, литовский, английский, эстонский, немецкий", - реагирует пользователь Facebook на одно из объявлений на портале ss.lv.

Кандидату, указывается в тексте, желательно иметь водительские права, а также хотя бы среднее образование.

Комментарии 6
алекс1 час назад
Просто это шифрованное послание тем,кто хочет уехать и зарабатывть за границей(языки указаны)На сс.ке без лицензии не примут обьявление,если конкретно укажешь куда набираешь.
Все гениальное-просто.
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Аргонавт1 час назад
Интересно тогда какие требования к трактористу в такой фирме, опыт полётов в космос?!!
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Мда1 час назад
Языком ее класть собрались что-ли
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