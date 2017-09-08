Общество |

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) решила расторгнуть договор с предприятием Riepu bloki о применении системы утилизации отходов вредных для окружающей среды товаров и начислила на предприятие штраф в размере 12,9 млн евро, сообщила представитель ГСОС Марута Буклевича.

ГСОС считает, что предприятие не обеспечило переработку использованных автопокрышек в соответствии с требованиями нормативных актов.

"Riepu bloki неоднократно отказывалось добровольно выполнять распоряжение ГСОС о вывозе использованных покрышек с территории на ул. Старта в Риге и проигнорировало также распоряжение ГСОС о принудительном исполнении, оспорив применение средства принуждения - принудительных денежных средств в размере 1500 евро и 5000 евро", - рассказала Буклевича.

В свою очередь предприятие считает наложенный штраф неадекватным и намерено его оспорить. "Адекватен ли штраф в размере почти 13 млн евро для предприятия, оборот которого в прошлом году был немного выше 200 тыс. евро? Это несоразмерный штраф", - подчеркнул руководитель предприятия Riepu bloki Айвар Грубе.

Он выразил недоумение по поводу действий ГСОС - с одной стороны, выданное ГСОС предприятию разрешение на прессование блоков покрышек не аннулировано, а с другой стороны, ГСОС теперь не признает их прессование переработкой.

Как писал портал Mixnews, 27 июня в Риге на ул. Старта инспекторы ГСОС обнаружили, что предприятие Riepu bloki вместо разрешенных 30 тонн хранило 1030 тонн использованных автомобильных покрышек. До конца этого дня, 30 июня, инспекторы предписали утилизовать лишние покрышки. А 18 июня в Юрмале на нелегальной свалке отходов случился пожар. Сгорело порядка 7 тыс. тонн пластика, частично смешанного с непереработанными бытовыми отходами.