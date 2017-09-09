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Несколько латвийцев, живущих в США, обратились за помощью в Министерство иностранных дел Латвии, а также в латвийское посольство в связи с ураганом "Ирма". Об этом сообщает Nra.lv со ссылкой на МИД.

В ведомстве уточнили, что получено четыре сообщение с просьбой о помощи от четырех латвийских подданных, которые находятся в Майями и хотят поскорее покинуть регион. Эти люди вылетели из США в тот же день.

На министерский телефон для чрезвычайных ситуаций также поступил звонок от проживающей в США женщины, чья дочь находилась в штате Флорида и была эвакуирована в центральную часть страны.

В свою очередь одно из латвийских турагентств сообщила о двух туристах из Латвии, находящихся в Доминиканской Республике. Министерство связалось с путешественниками и позаботилось об их безопасности, отметили в ведомстве.

Между тем, в консульском регистре МИД к этому моменту не зарегистрировался ни один латвиец, пребывающий с коротким визитом в США или Карибском регионе.

МИД призывает всех латвийцев, находящихся в зоне действия урагана "Ирма", при необходимости помощи незамедлительно связаться с посольством Латвии в США по номеру +1 202 328 2881, позвонить в Консульский департамент в Риге по номеру +371 26 33 77 11 или использовать электронный адрес palidziba@mfa.gov.lv.

9 сентября Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что действующий в районе карибского бассейна ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной пятой категории.

Скорость ветра в зоне действия урагана достигает 257 километров в час. Ураган перемещается в северо-западном направлении со скоростью 21 километр в час.

"Ирма" сильнее урагана "Харви", который обрушился на юго-восточное побережье США в конце августа. По последним данным, тогда в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.