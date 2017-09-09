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На призыв владельца хлебопекарни и кондитерских изделий Liepkalni Дагниса Чакурса к обществу поучаствовать в восстановлении популярного в советское время ресторанного комплекса Sēnīte откликнулись сотни людей, пишет Latvijas Avīze.

Свою поддержку идеи Чакурса, чтобы каждый акционер Sēnīte вложил 100 евро в обновление комплекса, люди высказывают как в соцсетях, так и посредством звонков инициатору. Однако до осуществления этой идеи по-прежнему далеко, а данный момент продолжается обсуждение возможной бизнес-реализации задуманного, пишет LA.

Первоначальная идея Чакурса заключалась в создании в комплексе производства хлеба, сыра, а также вовлечении в процесс изготовления продукции туристов, которые смогли бы приобрести товар. Кроме того, по мнению предпринимателя, в комплексе можно обустроить магазин и ресторан.

«Отклик в соцсетях и звонки это одно дело. Но совсем другое – создание акционерного общества и конкретные вложения», - отмечает Чакурс.

Напомним, в прошлом году ресторанный комплекс Sēnīte был внесен в список охраняемых государством памятников культурного наследия. Это означает, что новые владельцы не могут снести пустующие здания, построенные во времена СССР, но и восстановление ресторана нормативными актами не предусмотрено.

Владельцы комплекса, занимающего площадь 3310,8 квадратных метров уже несколько лет пытаются продать его за 580 000 евро.