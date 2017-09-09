Сотни людей поддержали идею восстановления ресторана Sēnīte (5)
На призыв владельца хлебопекарни и кондитерских изделий Liepkalni Дагниса Чакурса к обществу поучаствовать в восстановлении популярного в советское время ресторанного комплекса Sēnīte откликнулись сотни людей, пишет Latvijas Avīze.
Свою поддержку идеи Чакурса, чтобы каждый акционер Sēnīte вложил 100 евро в обновление комплекса, люди высказывают как в соцсетях, так и посредством звонков инициатору. Однако до осуществления этой идеи по-прежнему далеко, а данный момент продолжается обсуждение возможной бизнес-реализации задуманного, пишет LA.
Первоначальная идея Чакурса заключалась в создании в комплексе производства хлеба, сыра, а также вовлечении в процесс изготовления продукции туристов, которые смогли бы приобрести товар. Кроме того, по мнению предпринимателя, в комплексе можно обустроить магазин и ресторан.
«Отклик в соцсетях и звонки это одно дело. Но совсем другое – создание акционерного общества и конкретные вложения», - отмечает Чакурс.
Напомним, в прошлом году ресторанный комплекс Sēnīte был внесен в список охраняемых государством памятников культурного наследия. Это означает, что новые владельцы не могут снести пустующие здания, построенные во времена СССР, но и восстановление ресторана нормативными актами не предусмотрено.
Владельцы комплекса, занимающего площадь 3310,8 квадратных метров уже несколько лет пытаются продать его за 580 000 евро.
Уже начали скидываться на восстановление памятника советской архитектуры