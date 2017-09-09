Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Сотни людей поддержали идею восстановления ресторана Sēnīte (5)

фото

Общество | 9 сентября 2017 года, 13:31

На призыв владельца хлебопекарни и кондитерских изделий Liepkalni Дагниса Чакурса к обществу поучаствовать в восстановлении популярного в советское время ресторанного комплекса Sēnīte откликнулись сотни людей, пишет Latvijas Avīze.

Свою поддержку идеи Чакурса, чтобы каждый акционер Sēnīte вложил 100 евро в обновление комплекса, люди высказывают как в соцсетях, так и посредством звонков инициатору. Однако до осуществления этой идеи по-прежнему далеко, а данный момент продолжается обсуждение возможной бизнес-реализации задуманного, пишет LA.

Первоначальная идея Чакурса заключалась в создании в комплексе производства хлеба, сыра, а также вовлечении в процесс изготовления продукции туристов, которые смогли бы приобрести товар. Кроме того, по мнению предпринимателя, в комплексе можно обустроить магазин и ресторан.

«Отклик в соцсетях и звонки это одно дело. Но совсем другое – создание акционерного общества и конкретные вложения», - отмечает Чакурс.

Напомним, в прошлом году ресторанный комплекс Sēnīte был внесен в список охраняемых государством памятников культурного наследия. Это означает, что новые владельцы не могут снести пустующие здания, построенные во времена СССР, но и восстановление ресторана нормативными актами не предусмотрено.

Владельцы комплекса, занимающего площадь 3310,8 квадратных метров уже несколько лет пытаются продать его за 580 000 евро.

Комментарии 5
Иварс53 минуты назад
Ну латыши, ну дебилы!!
Уже начали скидываться на восстановление памятника советской архитектуры
Ответить
Кирилл Титов1 час назад
Обедать некому - все уехали мыть туалеты в Ирландии
1
Ответить
Алёна53 минуты назад
Всё совершенно новое - давно забытое старое. Если Ты знаешь, что Твоя идея окупится - рискни взять кредит. С народа что-то просить - Это как у христианина или бомжа взять башмаки в долг - можно, но вони будет много. За 580 кусков 3 ГА - Это перебор, Я 7 ГА недалеко от Риги купила меньше, чем за половину Той суммы, и то считаю, что переплатила немножко. А так... Не расчитывай на пожертвования народа. Надо Самому искать либо банк, либо отдельных спонсоров / инвесторов.
1
Ответить