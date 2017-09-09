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В воскресенье в центральной и восточной части Латвии воздух прогреется до +21..+24 градусов, в Курземе максимальная температура составит +18..+21, свидетельствует прогноз синоптиков.

Ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди, вечером с грозами.

В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня дожди, возможны грозы. Температура от +13 градусов на рассвете до +23 во второй половине дня.